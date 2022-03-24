«Россия» объявила о планах открыть рейсы в Каир из Сочи

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Авиакомпания «Россия» намерена осуществлять с 7 апреля рейсы в Каир из Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 24 марта.

Компания выбрала SSJ100 в качестве самолетов для данного маршрута. Соответствующий запрос направлен в аэропорт Каира, сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на источник.

16 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что через некоторое время иностранные лизинговые компании, вероятно, смягчат санкции в отношении российской авиации или откажутся от них. По его словам, западные компании принятыми мерами стремятся оказать «краткосрочное психологическое давление».

По оценкам эксперта, минимальная цена лизинговых самолетов, которые находятся в России, составляет 70 миллиардов долларов. Он отметил, что запчастей, которые есть на российских складах, достаточно, чтобы обеспечить полеты на несколько месяцев. После этого, по убеждению Гусарова, антироссийские санкции могут смягчиться.