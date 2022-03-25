Борис Шпигель в предынфарктном состоянии попал в больницу из СИЗО

Фото: Пресс-служба Совфеда

Экс-сенатор Борис Шпигель, который обвиняется в передаче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, госпитализирован из СИЗО в предынфарктном состоянии. Об этом стало известно в пятницу, 25 марта.

– Шпигель госпитализирован в ГКБ имени Д. Д. Плетнева. Врачи считают, что у него предынфарктное состояние, – цитирует ТАСС Ольгу Дружинину, члена ОНК Москвы.

По данным СМИ, адвокаты Шпигеля уже ходатайствовали о его освобождении под залог в два миллиона рублей, поскольку состояние здоровья бизнесмена ухудшалось из-за проблем с сердцем.

21 марта 2021 года стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль.

Позже СК РФ опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Член Совета Федерации Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.