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«Деньги откуда-то надо взять»: как страны Запада смогут оплачивать российский газ рублями

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Деньги откуда-то надо взять»: как страны Запада смогут оплачивать российский газ рублями
Фото: Пресс-служба Госдумы

Для того чтобы недружественные для России страны перешли на рубли при оплате за российский газ, следует выработать специальный механизм, позволяющий иностранные валюты при оплате автоматически конвертировать в отечественные деньги. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук и бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.

По его словам, в нефтегазовом секторе задействованы огромные оборотные средства, и у европейских стран-партнеров может не хватить денежных средств в рублях, чтобы рассчитаться за сырье:

— Чтобы платить рублями — эти деньги откуда-то надо взять. В Германии и Польше их не печатают, соответственно, должна быть выработана система, при которой эти страны продолжат осуществлять оплату в прежних валютах, но немного изменится логистика денежного перевода. То есть должны появиться компании, в которые Германия и другие страны смогут отправлять евро и доллары, а посредники, конвертируя эти начисления в рубли, в дальнейшем смогут переслать их в Россию для внутреннего оборота.

Если такая система будет утверждена, тогда международная торговля усилится, что в результате поспособствует укреплению отечественной валюты:

— Таким образом, появится спрос на рубли, которые начнут покупать за валюту, что может придать отечественным деньгам добавочную стоимость. Следовательно, рубль начнет укрепляться, что положительно повлияет на экономику.

Если РФ и странам Европы не удастся выработать такую схему, то финансовые операции, по мнению Холода, могут продолжиться в иностранной валюте. В таком случае на российскую экономику будет влиять уже стоимость самого сырья.

Между тем глава комитета Бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст в четверг, 24 марта, заявил, что Германии пришлось бы нарушить санкции против ЦБ для покупки газа из России в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

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