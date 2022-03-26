Болгарский генерал заявил, что Зеленский скоро объявит о капитуляции

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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время объявит о капитуляции страны. Такое мнение высказал в эфире Болгарского национального радио генерал Димитар Шивиков.

Он уверен, что в данном конфликте Россия одержит верх.

— Сомнений в том, кто победит в этом конфликте нет, — это будет Российская федерация со всем военным контингентом, который участвует в этой специальной военной операции. Проигравший режим — Украина и ее вооруженные силы, — сказал Шивиков.

Также польский военный заявил, что Болгарии не нужно предоставлять Украине оружие, потому что это приводит только к эскалации конфликта. Он считает, что крайне русофобскую политику Киева, которая на Украине проводилась с 2004 года, направлял «заатлантический игрок».

Цель России — это демилитаризация и денацификация Украины, а не ее оккупация или уничтожение государственности, подчеркнул генерал.

25 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Темами беседы, в частности, стали ситуация на Украине, а также переговоры Киева и Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.