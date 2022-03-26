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Байден сказал, что военные США увидят ситуацию на Украине «своими глазами»

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Байден сказал, что военные США увидят ситуацию на Украине «своими глазами»
Фото: whitehouse

Во время выступления перед американскими десантниками, которые были дислоцированы на военную базу в польском Жешуве, президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что военным представится возможность оценить мужество украинцев, когда они «там» окажутся.

— Вы все увидите своими глазами, когда будете там. Вы увидите женщин, молодых людей, стоящих перед танком, просто говоря: «Я не уйду, не сдвинусь с этого места». Они невероятные, — заявил он, не уточнив, почему американские военные должны оказаться «там», и имел ли он в виду Украину.

На эту фразу обратили внимание украинские журналисты и американские пользователи Twitter. В соцсети развернулась дискуссия, были ли слова Байдена оговоркой или намеком на решение американских властей отправить военных на Украину. Телекомпания CNN позднее процитировала пресс-секретаря Белого дома, который сообщил, что позиция США неизменна: отправлять американские войска на Украину не планируется, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Байден находится в польском городе Жешув вместе с президентом Польши Анджеем Дудой. Американский лидер совершает двухдневный визит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие в саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Совета Евросоюза.

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