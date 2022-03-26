Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Медведев назвал Соединенные Штаты «страной-разбойником»

Юлия Курганова

Общество
Медведев назвал Соединенные Штаты «страной-разбойником»
Фото: Администрация президента РФ

Российскую Федерацию хотят занести в разряд страны-разбойника, но ею являются Соединенные Штаты, потому что постоянно ведут захватнические войны по всему миру. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

— Нас пытаются занести в разряд rogue nation или rogue country. По-моему, Рональд Рейган когда-то придумал этот термин. У нас почему-то переводят это только как «государство-изгой». Но на самом деле термин «rogue» переводится как «разбойник». Таким «rogue nation» являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Они и есть государство-изгой и государство-разбойник, — сообщил он, передает агентство.

До этого Медведев заявил, что Запад напрасно рассчитывает на то, что на российскую власть можно повлиять путем ввода ограничений в отношении бизнеса. Он подчеркнул, что такие расчеты являются «глупыми и дурацкими».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 25 марта, выразил мнение, что Запад объявил России настоящую тотальную, гибридную войну. Он подытожил, что западная сторона стремится уничтожить российскую экономику и страну в целом.

Читайте также:
Дмитрий Медведев Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте