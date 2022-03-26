Медведев назвал Соединенные Штаты «страной-разбойником»

Фото: Администрация президента РФ

Российскую Федерацию хотят занести в разряд страны-разбойника, но ею являются Соединенные Штаты, потому что постоянно ведут захватнические войны по всему миру. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

— Нас пытаются занести в разряд rogue nation или rogue country. По-моему, Рональд Рейган когда-то придумал этот термин. У нас почему-то переводят это только как «государство-изгой». Но на самом деле термин «rogue» переводится как «разбойник». Таким «rogue nation» являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Они и есть государство-изгой и государство-разбойник, — сообщил он, передает агентство.

До этого Медведев заявил, что Запад напрасно рассчитывает на то, что на российскую власть можно повлиять путем ввода ограничений в отношении бизнеса. Он подчеркнул, что такие расчеты являются «глупыми и дурацкими».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 25 марта, выразил мнение, что Запад объявил России настоящую тотальную, гибридную войну. Он подытожил, что западная сторона стремится уничтожить российскую экономику и страну в целом.