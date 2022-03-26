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«Не фатальные трудности»: Медведев оценил санкции Запада против России

Юлия Курганова

Общество
«Не фатальные трудности»: Медведев оценил санкции Запада против России
Фото: Администрация президента РФ

Антироссийские санкции Запада не являются фатальными трудностями для страны, их нельзя сопоставить со страшными испытаниями России, которые она прошла в ХХ веке, и даже с проблемами коронавируса. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

— Трудности есть, их придется преодолевать. Они, к сожалению, есть и на государственным уровне, и на бытовом уровне. Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке. Я даже больше скажу: это даже не те проблемы, которые у нас в голове были, когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса, — заявил он.

Медведев отметил, что во время пандемии «временами было не по себе», так как никто не понимал, по каким закономерностям развивается новый вирус .

— И не выкосит ли он, как в известных фантастических произведениях, значительную часть человечества. Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше, — сказал он.

Зампредседателя Совбеза назвал самым печальным смерть от COVID-19 большого количества людей, передает агентство.

Медведев заявил, что Российскую Федерацию хотят занести в разряд страны-разбойника, но ею являются Соединенные Штаты, потому что постоянно ведут захватнические войны по всему миру.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.

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