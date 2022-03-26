Военный США рассказал о «секретных тренировках украинцев» с 2014 года

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Украины

Военные Соединенных Штатов проводили «незаметные» тренировки украинских солдат начиная с 2014 года. Об этом рассказал в беседе с каналом Fox News сержант-майор «зеленых беретов» в отставке Мартин Мур.

— Специальные силы со всей серьезностью отнеслись к Украине, — отметил он.

Американский военный также сообщил, что подготовкой армии Украины занимались именно «зеленые береты». Он заявил, что «американские учителя» регулярно помогают военным по всему миру готовиться к конфликтам.

— «Зеленые береты» учат язык, а также политические, экономические и культурные хитросплетения регионов, где им предстоит работать. Этот уникальный набор умений позволяет им обучать иностранцев, а иногда и сражаться с ними бок о бок, — приводятся слова Мура в материале Fox News.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что военные США увидят ситуацию на Украине «своими глазами». На его слова обратили внимание украинские журналисты и американские пользователи Twitter. В соцсети развернулась дискуссия, были ли слова Байдена оговоркой или намеком на решение американских властей отправить военных на Украину.

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении трех инструкторов из США. В ходе боев был уничтожен опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады Вооруженных сил Украины.