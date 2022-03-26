Антонов заявил, что Россия пытается пресечь военные преступления на Украине

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Российская Федерация, в отличие от Соединенных Штатов, делает все, чтобы пресечь военные преступления на Украине. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии.

— Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Наша страна, в отличие от американцев, делает все, чтобы пресечь военные преступления, — подчеркнул он.

В ответ на обвинения заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд в «причастности российского руководства к гибели тысяч украинцев и российских военных» дипломат отметил, что такая циничная риторика является неприемлемой для Москвы.

— Вашингтону следовало бы предъявить счет себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, — добавил Антонов.

23 марта Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии и Ирака. Так дипломат отреагировал на высказывание пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который заявил, что ВС России причастны к военным преступлениям на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.