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В Минобороны опровергли информацию о вызовах в военкоматы служащих запаса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Минобороны опровергли информацию о вызовах в военкоматы служащих запаса
Фото: Минобороны РФ

Минобороны России не проводит вызовов граждан-запасников в военные комиссариаты. Об этом в субботу, 26 марта, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, в течение нескольких последних дней от граждан РФ стали приходить сообщения о том, что на их телефоны поступают звонки якобы из комиссариата с просьбой явиться в ведомство.

— Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб, — заключил представитель МО, чьи слова приводит ТАСС.

Поток фейковых новостей в западных СМИ после начала российской спецоперации на Украине превратился в цунами. Об этом недавно заявил французский доброволец, снайпер Эрван Кастель, который служит в рядах Народной милиции в Донбассе с февраля 2014 года.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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