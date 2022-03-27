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Президент США Джо Байден не призывает украинского коллегу Владимира Зеленского к мирному решению конфликта, а только провоцирует Россию, чем проявляет свою слабость. Такое мнение выразил член верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

Он считает, что глава Америки должен призвать украинского лидера начать диалог с Москвой.

— Однако Байден этого Зеленскому не говорит и не останавливает его, а только провоцирует Россию. В этом явно проявляется собственная слабость и неуравновешенность Байдена, — сказал японский парламентарий в интервью Shukan Gendai.

Также он заявил, что милитаристские действия Зеленского могут привести Украину к катастрофе. Судзуки указал на его призыв к своему народу сражаться вместе. Японскому политику это напомнило военную кампанию в его стране, когда людей, тренирующихся на бамбуковых палочках, заставляли кричать «Победа или смерть!». Это закончилось атомными бомбардировками и полным разгромом, напомнил Судзуки.

Он подчеркнул, что военные действия президента Украины в Донбассе вынудили РФ начать специальную операцию.

Болгарский генерал Димитар Шивиков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время объявит о капитуляции страны. Он уверен, что в данном конфликте Россия одержит верх.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.