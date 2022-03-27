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«Никогда про это не говорил»: Собчак рассекретила прошлое отца Галкина

Юлия Курганова

Общество
«Никогда про это не говорил»: Собчак рассекретила прошлое отца Галкина
Фото: Youtube / А поговорить?

Юморист и телеведущий Максим Галкин более десяти лет назад стал супругом певицы Аллы Пугачевой. Пара воспитывает двоих детей и живет в полной гармонии. Шоумен часто делится в соцсетях кадрами из семейной жизни.

Однако о своих других родственниках Галкин не любит рассказывать. Накануне это сделала журналистка Ксения Собчак. Она сообщила, что отец юмориста был депутатом Госдумы.

— Отец Галкина — Александр Александрович — в течение полутора лет был депутатом Государственной Думы второго созыва. Ему достался мандат Льва Рохлина, убитого в июле 1998 года. Прикольно. А Максим как-то никогда про это не говорил, — написала в своем Telegram-канале Собчак.

Директор PR-агентства Антон Вуйма рассказал, что артисты Максим Галкин, Валерий Меладзе, Вера Брежнева больше не смогут принимать участия в шоу на российском телевидении. Он отметил, что у этих знаменитостей останется лишь единственный источник заработка: частные выступления на корпоративах, так как зачастую они проводятся за границей.

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