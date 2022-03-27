Синоптики сообщили москвичам о ветреной и холодной погоде 27 марта

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 27 марта, столичный регион окажется в тыловой части активного циклона. С северо-западным ветром продолжится поступление холодного воздуха. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус два-нуль градусов. В Подмосковье температура ожидается от минус трех до двух градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду, местами с порывами 17-22 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в воскресный день погода в столичном регионе ожидается дискомфортная: холодная, ветреная, местами со снегом и колебаниями атмосферного давления. После резкого понижения, оно вновь начнет расти, но останется на пониженном уровне, содержание кислорода в воздухе близко к климатическим значениям.

Для лиц с хроническими заболеваниями и со сниженными функциональными возможностями, ослабленным иммунитетом такие погодные условия могут стать причиной ухудшения самочувствия, снижения физической активности. В межсезонье такие реакции встречаются довольно часто, поэтому следует нормализовать режим труда и отдыха, по рекомендации врача можно принимать поливитамины, адаптогены, провести профилактический курс лечения сезонных обострений.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве и области до 20:00 понедельника, 28 марта.