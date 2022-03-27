СМИ: Большинство поставляемого Украине оружия оказалось неисправным

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Страны НАТО поставляют вооруженным силам Украины (ВСУ) неисправное оружие. Об этом рассказал бывший сотрудник Главного оперативного управления Генерального штаба СССР Андрей Василец.

— Никто в Германии не горит желанием отправлять боеготовые вооружения, поэтому часто для соблюдения формального соответствия запросу оружие берется со старых складов, где лежит по 30-40 лет. При этом максимальный срок годности ракеты — 10 лет, — сообщил он в интервью изданию Life.

Ветеран спецназа военной разведки, майор запаса Андрей Горкин рассказал, что все исправное оружие ВСУ уничтожили российские военные. Он добавил, что все относительно исправное оружие разбирают на границе нацбаты.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что стране нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые «пылятся» в странах НАТО, обвинив партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву оружия. Он подчеркнул, что безопасность Украины равноценна безопасности всей Европы.

25 марта сообщалось, что Украина получила первую партию военной помощи США в рамках пакета на 800 миллионов долларов. Три дополнительных рейса ожидаются в ближайшие дни.