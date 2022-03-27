Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Большинство поставляемого Украине оружия оказалось неисправным

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Большинство поставляемого Украине оружия оказалось неисправным
Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала 2chTV ДвачТВ

Страны НАТО поставляют вооруженным силам Украины (ВСУ) неисправное оружие. Об этом рассказал бывший сотрудник Главного оперативного управления Генерального штаба СССР Андрей Василец.

— Никто в Германии не горит желанием отправлять боеготовые вооружения, поэтому часто для соблюдения формального соответствия запросу оружие берется со старых складов, где лежит по 30-40 лет. При этом максимальный срок годности ракеты — 10 лет, — сообщил он в интервью изданию Life.

Ветеран спецназа военной разведки, майор запаса Андрей Горкин рассказал, что все исправное оружие ВСУ уничтожили российские военные. Он добавил, что все относительно исправное оружие разбирают на границе нацбаты.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что стране нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые «пылятся» в странах НАТО, обвинив партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву оружия. Он подчеркнул, что безопасность Украины равноценна безопасности всей Европы.

25 марта сообщалось, что Украина получила первую партию военной помощи США в рамках пакета на 800 миллионов долларов. Три дополнительных рейса ожидаются в ближайшие дни.

Читайте также:
Украина Оружие НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте