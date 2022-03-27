«У них просто припадает пылью»: Зеленский попросил у НАТО танки и самолеты

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что стране нужен хотя бы один процент самолетов и танков, которые «пылятся» в странах НАТО, обвинив партнеров в нерешительности в вопросе предоставления Киеву оружия.

Он подчеркнул, что безопасность Украины равноценна безопасности всей Европы.

— Это то, что есть у наших партнеров, что у них просто припадает пылью. Всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО, один процент — мы не просим больше, — сказал президент Украины в видеообращении в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти страны отстаивают интересы нации и выступают на своей стороне.

Накануне Зеленский осудил Венгрию за то, что та выступает против расширения санкций в отношении России и не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

НАТО не считает себя частью конфликта на Украине и не планирует направлять туда силы Североатлантического альянса. Об этом в среду, 23 марта, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.