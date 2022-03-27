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Экс-депутат Рады заявил, что Херсон не вернется под контроль Киева

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-депутат Рады заявил, что Херсон не вернется под контроль Киева
Фото: Андрей Коц / Вечерняя Москва

Экс-депутат украинской Рады Алексей Журавко заявил, что Херсонская область не вернется под контроль ВСУ.

Он также призвал местное население не бояться возвращения националистов.

— В иностранных СМИ публикуют, что будет наступление ВСУ на Херсон... С полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области, — заявил Журавко.

Он добавил, что украинская армия несет очень большие потери по многим направлениям.

По словам бывшего депутата, президент Украины Владимир Зеленский также не влияет на ситуацию в большей части регионов страны.

Журавко отметил, что мирному населению не стоит никуда уезжать, потому что в скором времени на Украине начнется полноценная мирная жизнь. Он подытожил, что Одесса и Николаев также будут освобождены в ближайшем будущем, передает РИА Новости.

Российская армия взяла под контроль Херсон 2 марта. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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