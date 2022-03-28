В Госдуме заявили о потере Киевом последнего шанса сохранить государство

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Киев утратил свою последнюю возможность сохранить Украину как государство в нынешних границах. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

— Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. Время безвозвратно ушло. На сегодня я не вижу возможностей для Украины сохраниться в нынешних границах и не вижу причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры, — сказал парламентарий.

Депутат также добавил, что Москве следует вести переговоры с Вашингтоном, так как именно американская сторона заинтересована в затягивании конфликта на Украине, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.