Минобороны: Подразделения ВДВ совершили марш в Киевской области

Фото: Минобороны РФ

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России совершили марш с преодолением водной преграды в Киевской области. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Подразделения Воздушно-десантных войск совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды, в ходе которого обнаружили и уничтожили беспилотники противника, — говорится в сообщении.

Видео: ТАСС

Уточняется, что преграда была преодолена с помощью возведения понтонного моста. Во время марша радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса «Стрела» обнаружила два беспилотника ВСУ. По разведывательному и боевому летательным аппаратам открыли огонь и уничтожили их, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.