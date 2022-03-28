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Образовательную платформу для работников соцучреждений запустили в Москве

Араз Салехов

Город
Образовательную платформу для работников соцучреждений запустили в Москве
Фото: Unsplash

В столице начала работу образовательная цифровая платформа «ИДПО. Знания» для работников социальных учреждений. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что ее запустил Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО). С помощью этой площадки онлайн-обучение смогут пройти более 40 тысяч человек.

Первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова заявила, что образование необходимо сделать современным и доступным для каждого сотрудника социальной сферы, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

— Все программы института, а их сейчас более 80, будут интегрированы в систему цифровой платформы. Мы изучили свыше десяти систем для дистанционного обучения. Один из главных критериев при выборе платформы — простота использования. Интерфейс должен быть интуитивно понятен для каждого пользователя. Это касается как участников обучения, так и преподавателей, — рассказала Александрова.

18 февраля в Московском центре реабилитации и образования № 7 появилась программа пилотного тестирования инноваций. С ее помощью ученики могут изучать естественные науки и осваивать программирование с использованием современных технологий.

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