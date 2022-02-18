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Москвичам рассказали, как тестируют новые технологии в образовании

Михаил Алимов

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Москвичам рассказали, как тестируют новые технологии в образовании
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столичном центре реабилитации и образования № 7 действует программа пилотного тестирования инноваций. С ее помощью ученики могут изучать естественные науки и осваивать программирование с использованием современных технологий.

— Новые разработки позволяют нам улучшать индивидуальные программы комплексной реабилитации детей с особенностями развития и здоровья, делая процессы реабилитации и образования более эффективными. Мы начали пилотное тестирование нескольких образовательных разработок: учебного роботизированного комплекса, цифровой лаборатории и обучающего курса по финансовой грамотности, — рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

По его словам, центр остается одним из ведущих учреждений ведомства. На основе внедренных в его программу инноваций специалисты примут решение об их эффективности, удобстве для педагогов и вовлеченности учеников.

— Благодаря реализации программы пилотного тестирования инновационных решений в Москве создана самая большая в мире сеть площадок для испытания технологических продуктов и сервисов. В нее входит свыше 150 государственных и коммерческих объектов, охватывающих 18 отраслей: промышленность, здравоохранение, образование, досуг, ЖКХ, строительство, ретейл, транспорт и другие, — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он заявил, что на объектах программы тестируются 30 новых разработок. Еще 130 уже прошли тестирование, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице всегда приветствуют инновации и помогают компаниям-производителям. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичный центр инновационных технологий в здравоохранении заключил контракт с облачной платформой Yandex.Cloud. Тестируемые в городе медицинские стартапы с искусственным интеллектом получат гранты на использование облачных сервисов для успешной разработки и внедрения их продукта.

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