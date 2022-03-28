Столичный центр поддержки экономики проведет онлайн-встречу для предпринимателей

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На онлайн-площадке центра поддержки экономики Москвы состоится круглый стол на тему «Закупки: новые партнеры для бизнеса». Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили на официальном сайте мэра.

Уточняется, что встреча начнется 29 марта в 13:00 в онлайн-формате. К прямому эфиру сможет подключиться любой желающий, говорится на сайте.

— Участники встречи обсудят ряд актуальных вопросов: как и где найти аналоги иностранному оборудованию, что делать с задержкой поставок деталей к нему, как компенсировать выросшие затраты на расходные материалы, — говорится в материале.

Управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что среди прибыльных отраслей можно отметить IT, туризм, машиностроение, легкую промышленность и фастфуд. По его словам, на данный момент молодым бизнесменам действительно выгодно развивать свое производство внутри страны, чтобы «выйти на конкурирующий уровень с импортной продукцией».

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о выделении грантов на создание импортозамещающих производств. Отбор на получение грантов начнется в апреле 2022 года.