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«Желтый» уровень погодной опасности продлили из-за гололедицы в Москве

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень погодной опасности продлили из-за гололедицы в Москве
Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве до полудня среды, 30 марта, из-за гололедицы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России в понедельник, 28 марта.

— Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения до 13:30 30 марта, — говорится в сообщении.

Такое же предупреждение действует и в Московской области.

Синоптик Позднякова в понедельник рассказала «Вечерней Москве», когда в городе закончится снегопад.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что настоящего апрельского тепла стоит ожидать не раньше второй недели месяца. По его словам, зимняя погода с холодными ночами и дневной температурой не выше плюс четырех градусов в Москве сохранится в ближайшую неделю.

До 29 марта в столице будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в эти дни в столице ожидаются дождь и снег, также возможны сильные порывы ветра.

Столичные службы начали работать в режиме повышенной готовности в преддверии непогоды. Так, службы непрерывно проверяют состояние улиц и дорог, а также проводят работы в соответствии с погодными условиями согласно регламенту.

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