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В Стамбуле начались личные переговоры Мединского и Арахамии
В Стамбуле начались личные переговоры Мединского и Арахамии
Сюжет:Ситуация в Донбассе
В турецком Стамбуле начались личные переговоры помощника президента России Владимира Мединского и украинского делегата Давида Арахамии. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил дипломатический источник ТАСС.
До этого российская и украинская переговорные делегации прибыли во дворец Долмабахче в Стамбуле.
27 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующих переговоров между российской и украинской делегациями в турецком городе.
22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.