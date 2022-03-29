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В Стамбуле начались личные переговоры Мединского и Арахамии

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Стамбуле начались личные переговоры Мединского и Арахамии
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В турецком Стамбуле начались личные переговоры помощника президента России Владимира Мединского и украинского делегата Давида Арахамии. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил дипломатический источник ТАСС.

До этого российская и украинская переговорные делегации прибыли во дворец Долмабахче в Стамбуле.

27 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующих переговоров между российской и украинской делегациями в турецком городе.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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