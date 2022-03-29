Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Маршрут автобуса № 888 продлили в Москве

Георгий Соланович

Город
Маршрут автобуса № 888 продлили в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Маршрут автобуса № 888 продлили до седьмой Кожуховской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 29 марта.

— От метро «Кожуховская» автобусы поедут односторонним кольцом через седьмую и шестую Кожуховские улицы. Автобусы на Кожуховских улицах станут ходить чаще. Жителям станет удобнее добираться до метро и торгового центра, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Маршрут автобуса № 888 продлили в Москве Фото: Телеграм-канал дептранса

До этого дептранс сообщил, что «Аэроэкспресс» объявил о запуске нового маршрута от станции метро «Домодедовская» до одноименного аэропорта. Так, дорога на автобусе № 1185 займет у пассажиров 30–40 минут.

По маршруту будут курсировать туристические автобусы, рассчитанные на 56 посадочных мест. Они оснащены багажным отделением и системами климат-контроля.

23 марта сообщалось, что автобусную остановку «Рижский вокзал» перенесли на 50 метров назад. Это связано со строительством станции «Рижская» Большой Кольцевой линии метро.

Читайте также:
Транспорт Москва маршрут
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте