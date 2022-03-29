Около 120 тысяч первоклассников пойдут в школы Подмосковья в 2022 году

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Московской области в текущем году в школы пойдут около 120 тысяч первоклассников. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во вторник, 29 марта.

— В этом году мы ожидаем 120 тысяч первоклашек. Это очень приятно. Особенно приятно, что запись теперь можно проводить онлайн. С 1 апреля такая кампания начинается, — отметил политик.

Он добавил, что теперь процесс записи детей в первый класс стал гораздо удобнее для родителей. Подача документов для записи ребенка в школу по месту регистрации стартует 1 апреля.

До 30 июня родители могут воспользоваться правом преимущественного приема будущих первоклассников в образовательное учреждение, где проходят обучение их братья или сестры. Не по месту регистрации подать документы в желаемую школу можно будет с 6 июля, передает РИАМО.

28 марта заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, когда можно будет записать ребенка в первый класс. Так, с 1 апреля в столице стартует запись в 1-й класс — родители могут подать заявления на официальном сайте мэра Москвы.