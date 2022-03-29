Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 120 тысяч первоклассников пойдут в школы Подмосковья в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Около 120 тысяч первоклассников пойдут в школы Подмосковья в 2022 году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Московской области в текущем году в школы пойдут около 120 тысяч первоклассников. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во вторник, 29 марта.

— В этом году мы ожидаем 120 тысяч первоклашек. Это очень приятно. Особенно приятно, что запись теперь можно проводить онлайн. С 1 апреля такая кампания начинается, — отметил политик.

Он добавил, что теперь процесс записи детей в первый класс стал гораздо удобнее для родителей. Подача документов для записи ребенка в школу по месту регистрации стартует 1 апреля.

До 30 июня родители могут воспользоваться правом преимущественного приема будущих первоклассников в образовательное учреждение, где проходят обучение их братья или сестры. Не по месту регистрации подать документы в желаемую школу можно будет с 6 июля, передает РИАМО.

28 марта заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, когда можно будет записать ребенка в первый класс. Так, с 1 апреля в столице стартует запись в 1-й класс — родители могут подать заявления на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также:
Подмосковье Андрей Воробьев Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте