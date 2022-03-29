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Дмитрий Чернов назначен на должность главы управы столичного района Новогиреево

Анастасия Колоскова

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Дмитрий Чернов назначен на должность главы управы столичного района Новогиреево
Фото: Пресс-служба Госдумы

Управу района Новогиреево возглавил Дмитрий Чернов. Соответствующий приказ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Назначить Чернова Дмитрия Владимировича на должность главы управы района Новогиреево города Москвы, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале мэра столицы.

Служебный контракт с Черновым будет действовать на протяжении срока полномочий мэра города, но не дольше предельного срока замещения указанной должности, который установлен нормативными правовыми актами Москвы.

21 марта Сергей Собянин назначил на должность начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Ивана Боброва. Кадровые перестановки были вызваны тем, что прежний начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский назначен на должность руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики. Соответствующее распоряжение Сергей Собянин также подписал 21 марта.

Ранее этот пост занимал Александр Прохоров, однако он покинул государственную службу по собственному желанию.

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