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Чавушоглу заявил о сближении позиций Москвы и Киева

Араз Салехов

Общество
Чавушоглу заявил о сближении позиций Москвы и Киева
Фото: РИА Новости

Позиции Российской Федерации и Украины сблизились после переговоров. Об этом во вторник, 29 марта, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

— С удовольствием замечаем сближение позиций Москвы и Киева, — отметил глава турецкого МИД.

С подобным заявлением Чавушоглу выступил на брифинге по итогам встречи российской и украинской переговорных делегаций в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о завершении переговоров между делегациями России и Украины в Турецкой республике. Они длились около трех часов. Встреча проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

В воскресенье, 27 марта, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

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