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Астрологи назвали три пары по знаку зодиака, которые обречены на расставание

Юлия Курганова

Общество
Астрологи назвали три пары по знаку зодиака, которые обречены на расставание
Фото: pixabay.com/

Каждый мечтает сохранить любовь и гармонию в отношениях с партнером. Но порой этому мешают не только обстоятельства, а сами характеры возлюбленных. Астрологи сообщили, партнеры с какими знаками зодиака вряд ли смогут счастливо жить вместе.

Весы и Рак

Это знаки зодиака несовместимы. Раки — консерваторы и небольшие охотники за экспериментами. Весы же имеют необузданный темперамент и тягу к переменам. Таким противоположностям тяжело ужиться под одной крышей, и потому их союзы зачастую бывают недолговечны.

Рыба и Водолей

В этой паре лучше складываются деловые отношения, чем романтические. Рыбы очень ранимы и капризны и не выдерживают долго спокойного к себе отношения Водолеев. А те, в свою очередь, не любят и не понимают обид, которые всегда находятся у Рыб.

Скорпион и Стрелец

Тоже не лучшее сочетание. Скорпионы четко понимают, чего хотят от своего партнера, а Стрельцы — просто плывут по течению, не задумываясь всерьез о том, как жить дальше. Такая разница в подходах не дает этому союзу окрепнуть, поэтому представителям этих знаков лучше иметь приятельские отношения, чем любовные, сообщает Пятый канал.

Астролог Елена Егорова рассказала, кому из знаков зодиака повезет в любви в апреле.

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