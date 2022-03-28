Астролог рассказала, кому повезет в любви в апреле

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Астролог Елена Егорова рассказала, кому из знаков зодиака повезет в любви в апреле.

По словам астролога, Овнов в апреле ожидает интересное неожиданное знакомство. Если вы женщина-Овен, то вы окажетесь в центре внимания нескольких мужчин.

Отлично будет складываться личная жизнь у Близнецов. В отношениях, которые уже есть, воцарятся гармония, стабильность и любовь, они станут крепче. Для одиноких представителей знака — самое время найти свою половинку.

Удачным для любовных отношений станет апрель и для Раков. Во второй весенний месяц их ожидает интересное знакомство с представителем противоположного пола. Встретить свою половинку можно будет на работе, в командировке или в поездке.

Люди, рожденные под знаком Весы, могут получить любовное признание от поклонника или приглашение в совместное путешествие.

Апрель станет для Стрельцов очень приятным и счастливым периодом, особенно в сфере личной жизни. В отношениях будут царить доверие, стабильность и благополучие, передает Life.ru.

До этого астролог Анастасия Широкова рассказала, чего ждать представителям всех знаков зодиака в апреле, который обещает стать самым противоречивым месяцем 2022 года.