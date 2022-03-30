Глава СК поручил возбудить дело из-за бездействия охранявших прокурора росгвардейцев

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии, которые осуществляли госзащиту прокурора, пострадавшего в драке с полицейским в ресторане у здания МВД в Москве. Об этом сообщается во вторник, 29 марта, на сайте СК РФ.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Москве Андрею Стрижову оперативно возбудить дело в отношении росгвардейцев и предоставить подробный доклад о ходе расследования.

26 марта прокурор пострадала в драке в ресторане на Калужской площади.

Неизвестный жестоко избил мужчину на северо-востоке Москвы. Как рассказали представители ГУ МВД России по городу, вечером 26 марта в полицию с заявлением о драке обратились несколько человек, проживающих в доме 26 на улице Енисейской.