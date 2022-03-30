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«Поражены печень, голова, почки»: звезда «Молодежки» борется за жизнь дочери

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Поражены печень, голова, почки»: звезда «Молодежки» борется за жизнь дочери
Фото: ruskino.ru

В семье звезды сериалов «Молодежка» и «Ищейки», актрисы Нелли Селезневой-Невединой, случилось несчастье — ее дочь находится в больнице в тяжелом состоянии. Артистка обратилась за помощью к фанатам, потому что наследнице требуется дорогостоящее лечение.

Дочь 58-летней знаменитости тяжело перенесла коронавирус. Ксения нуждается в серьезном лечении, так как чуть ли не все ее органы поражены.

— Времена тяжелые для всех, про ковид сейчас все забыли, сняли масочный режим, но, к большому сожалению, болезнь не отступает. Не обошло и мою семью это страшное заболевание. В нашей стране никто почти не знает о таком понятии как лонг-ковид, хотя такое заболевание в Европе признано официальным, это когда человек переболел в легкой форме, но его последствия разрушительны для всего организма, когда аутоиммунная система не справляется, и ковид начинает бить по всем органам с разной силой и в разной последовательности. Он поражает все системы организма — печень, голову, почки. Когда у молодого человека признаки потери памяти, когнитивные нарушения, признаки старческой деменции, почечной недостаточности, инфекционного гепатита, — сообщила в соцсетях Селезнева-Неведина.

Она рассказала, что болезнь почти полгода не отпускает ее дочь. Семья актрисы не в состоянии самостоятельно оплатить специалистов, которые бы поставили Ксению на ноги. Не видя другого выхода, звезда обратилась за помощью к неравнодушным поклонникам.

— Сейчас официальная медицина решает вопросы острых состояний, а таких больных берут под восстановление исключительно платные клиники. Денег уже вложено немало, но необходимо продолжать лечение, поэтому если вдруг кто-то из друзей, знакомых смог бы мне хоть чем помочь, я была бы очень всем признательна и благодарна. Нужны деньги, — написала артистка, передает издание Starhit.

18 марта певец Дима Билан сообщил, что перенес двухчасовую операцию. О причинах своего визита к врачам артист не говорит. Однако известно, что после операции Билан чувствует себя хорошо.

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