Посольство России в США заявило, что Госдеп противоречит сам себе

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Государственный департамент, приветствуя решение о высылке российских дипломатов из европейских стран, противоречит заявлениям США о приверженности дипломатической работе. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне в среду, 30 марта.

— Приветствие Прайсом (пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс — прим. «ВМ») решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем, — сказано в заявлении на странице посольства в соцсети Facebook**, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc*.

В дипмиссии выразили поддержку коллегам, которые столкнулись с недружественными действиями западных стран. Там отметили, что усматривают в избранной США и их союзниками линии на «обескровливание» российских диппредставительств за границей еще одно подтверждение бессилия «коллективного Запада» в отстаивании своей точки зрения с помощью равноправного диалога. В посольстве призвали Америку и ее партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии.

Во вторник, 29 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии.

* Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

**Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.