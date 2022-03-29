МИД: Россия даст ответ на высылку дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии

Фото: МИД РФ

Москва ответит на высылку ряда российских дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии. Об этом во вторник, 29 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— По всем дадим ответ, — цитирует дипломата ТАСС.

Также сегодня министр иностранных дел Ирландии подтвердил, что послу России в Дублине сообщат о высылке четырех дипломатов.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра рассказал, что Амстердам высылает из страны 17 российских дипломатов. По словам Хукстра, высылаемые дипломаты якобы представляют угрозы безопасности Нидерландов.

Помимо этого, бельгийское государство объявило о высылке из страны 21 российского дипломата. Уточняется, что причиной высылки из страны российских дипломатов стала угроза безопасности страны. Брюссель подозревает их в шпионаже.

Также в российском МИД сообщили, что РФ в качестве ответной меры прекратила аккредитацию четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех сотрудников латышского посольства, а также трех представителей эстонского посольства и Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Петербурге.