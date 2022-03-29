Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД: Россия даст ответ на высылку дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии

Араз Салехов

Общество
МИД: Россия даст ответ на высылку дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии
Фото: МИД РФ

Москва ответит на высылку ряда российских дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии. Об этом во вторник, 29 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— По всем дадим ответ, — цитирует дипломата ТАСС.

Также сегодня министр иностранных дел Ирландии подтвердил, что послу России в Дублине сообщат о высылке четырех дипломатов.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра рассказал, что Амстердам высылает из страны 17 российских дипломатов. По словам Хукстра, высылаемые дипломаты якобы представляют угрозы безопасности Нидерландов.

Помимо этого, бельгийское государство объявило о высылке из страны 21 российского дипломата. Уточняется, что причиной высылки из страны российских дипломатов стала угроза безопасности страны. Брюссель подозревает их в шпионаже.

Также в российском МИД сообщили, что РФ в качестве ответной меры прекратила аккредитацию четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех сотрудников латышского посольства, а также трех представителей эстонского посольства и Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Петербурге.

Читайте также:
Мария Захарова МИД РФ Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте