Протоколы патронажных осмотров новорожденных в Москве ведутся в электронном виде

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Все патронажные медсестры столичных детских поликлиник обеспечены планшетами, которые подключены к ЕМИАС, поэтому все протоколы осмотра новорожденных по месту жительства заполняются в электронном формате. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что пилотный проект по ведению протоколов осмотров младенцев на дому в цифровом формате запустили в начале года. До этого времени медсестрам при визите к новорожденным приходилось заполнять бумажную форму от руки, а после уже на рабочем месте переносить данные в ЕМИАС.

— В рамках «пилота» мы выяснили, что цифровые планшеты экономят медикам примерно 30 процентов времени. Мы расширили программу: теперь патронажные медсестры всех московских поликлиник ведут протоколы осмотров новорожденных в цифровом виде и сведения сразу же отражаются в ЕМИАС, — приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

По словам заммэра, нововведение делает работу специалистов проще, избавляя их от лишней волокиты с бумагами. Теперь у медсестер есть больше времени на осмотр малышей и консультирование родителей, заключила она.

До этого Ракова сообщила, что с 1 апреля жители столицы смогут записать своих детей в первые классы московских школ. Заявления будут приниматься до 5 сентября. О том, как записать ребенка в первый класс и что обязательно нужно учесть, — в материале «Вечерней Москвы».