Собянин представил основные проекты благоустройства 2022 года в Зеленограде

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В рамках программы «Мой район» в 2022 году в Зеленограде реализуют пять крупных проектов благоустройства: два — в Савелках и по одному — в Матушкине, Старом Крюкове и Крюкове. Об этом в среду, 30 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в Савелках, по словам главы города, специалисты приведут в порядок территорию на пересечении Мос­ков­ского проспекта и Никольского проезда, где находятся Никольский храм и памятник воинам Красной армии, которые погибли в боях за Москву в 1941 году. Здесь будет благоустроена площадка возле памятника, а также появятся новые дорожки. Между кладбищем и общественным пространством будет установлено ограждение. На месте старой платной автомобильной стоянки будет оборудована современная перехватывающая парковка на 254 места, которая будет иметь удобный въезд со стороны Никольского проезда и выход к автобусной остановке.

Сергей Собянин рассказал еще об одном крупном проекте благоустройства в Савелках — это зеленая территория по берегам реки Ржавки в микрорайоне 5А, ее площадь составляет 1,7 гектара. В этом излюбленном месте прогулок для жителей МЖК «Зелено­град» решили провести бережное благоустройство, которое сделает отдых для горожан более комфортным, но позволит сохранить природу. Работы будут проведены в два этапа. В итоге на территории появятся фонари, новые пешеходные маршруты, а также детская игровая площадка. Природная территория станет еще зеленее: здесь высадят новые деревья, разобьют цветники и уложат рулонный газон, добавил мэр.

В Матушкине станет комфортной зона отдыха «Березовая роща». Здесь отремонтируют пешеходные дорожки, обновят газоны и детскую площадку, а также установят новый игровой комплекс, лавочки и светильники.

В Старом Крюкове обновление коснется Аллеи вязов в 9-м микрорайоне, добавил Сергей Собянин. Работы проведут в два этапа. В этом году будут обновлены дорожки, организованы удобные лестничные спуски и пандусы, установлены десятки новых скамеек. Также специалисты высадят на аллее новые деревья, разобьют цветники и обновят детскую площадку. В рамках второго этапа в следующем году будут обустроены дорожно-тропиночная сеть, новая площадка для тихого отдыха, также смонтируют освещение и высадят зеленые насаждения.

В Крюкове специалисты обновят бульвар в 15-м микрорайоне, в центре которого находится Михайловский пруд. Благоустройство коснется пешеходной зоны, в том числе набережной пруда. На бульваре появится больше зелени. Для горожан установят парковые диваны и фонари. Здесь также обустроят детскую и спортивную площадки, велопарковки. На прогулочных маршрутах организуют места тихого отдыха.

Также, по словам главы города, в текущем году приведут в порядок четыре школьные территории: школы № 1557, 1151, 2045 и 1528. Всего в 2022 году в Москве запланировано благоустройство около пяти тысяч объектов, добавил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» в Западном округе в 2022 году.