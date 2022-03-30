Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Кремле сообщили, что Мединский доложит Путину о переговорах с Украиной

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Кремле сообщили, что Мединский доложит Путину о переговорах с Украиной
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Помощник президента России Владимир Мединский 30 марта дополнительно расскажет главе государства Владимиру Путину об итогах переговоров с украинской делегацией, которые состоялись накануне в Стамбуле. Об этом в среду, 30 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Вы представляете себе, что наша делегация провела переговоры и не стала докладывать президенту? — задался вопросом представитель Кремля.

Он также добавил, что Мединский точно «не утаил» от Путина основные положения встречи в Стамбуле, передает РИА Новости.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду на то, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, прошедшие в столице Турции переговоры показали, что путь к заключению мира возможен. Однако важно понимать, что даже согласование договоренностей не означает их непосредственного исполнения со стороны Украины. Об этом, в частности, свидетельствует судьба формулы Штайнмайера (глава МИД ФРГ в 2013–2017 годах — прим. «ВМ») — механизма реализации положений Минских соглашений.

Читайте также:
Дмитрий Песков Владимир Мединский Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте