В Кремле сообщили, что Мединский доложит Путину о переговорах с Украиной

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Помощник президента России Владимир Мединский 30 марта дополнительно расскажет главе государства Владимиру Путину об итогах переговоров с украинской делегацией, которые состоялись накануне в Стамбуле. Об этом в среду, 30 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Вы представляете себе, что наша делегация провела переговоры и не стала докладывать президенту? — задался вопросом представитель Кремля.

Он также добавил, что Мединский точно «не утаил» от Путина основные положения встречи в Стамбуле, передает РИА Новости.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду на то, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, прошедшие в столице Турции переговоры показали, что путь к заключению мира возможен. Однако важно понимать, что даже согласование договоренностей не означает их непосредственного исполнения со стороны Украины. Об этом, в частности, свидетельствует судьба формулы Штайнмайера (глава МИД ФРГ в 2013–2017 годах — прим. «ВМ») — механизма реализации положений Минских соглашений.