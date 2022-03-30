Мединский: Украина готова договариваться с Россией

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Киев согласился выполнить принципиальные требования России. Об этом сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский в среду, 30 марта.

— Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивает, — заявил он.

По словам Мединского, если эти обязательства будут выполнены, то возможная угроза создания на украинской территории плацдарма НАТО будет ликвидирована.

Кроме того, принципы возможного будущего предусматривают отказ Украины от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса страны и отказ от ядерного оружия, добавил глава российской делегации.

— В этом суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украиной документа. Работа продолжается, — цитирует Мединского РИА Новости.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду на то, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, прошедшие в Турции переговоры показали, что путь к заключению мира возможен. Однако важно понимать, что даже согласование договоренностей не означает их непосредственного исполнения со стороны Украины.