Рябков: Россия надеется прийти к компромиссу с Европой по оплате энергоресурсов рублями

Фото: МИД РФ

Россия надеется прийти к компромиссному решению со странами Европы по вопросу перевода на рубли оплаты за российские энергоресурсы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в среду, 30 марта.

— Нам необходимо найти компромиссное решение, я надеюсь, что именно так и произойдет в течение следующих нескольких дней, — рассказал Рябков в эфире телеканала RT.

23 марта Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту самого платежа.

Позднее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. По его словам, Европа сама несет ответственность за то, что подорвала доверие к валюте.

От оплаты газа рублями уже отказались Великобритания и Болгария. Кроме того, власти Великобритании допускают ужесточение санкций против России.