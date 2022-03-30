Германия заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

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Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в среду, 30 марта.

— Если нужны гарантии, то Германия также будет там и даст гарантии. Мы полностью солидарны с Украиной, на 100 процентов, — заявила она.

Бербок также подчеркнула, что это также относится к мирным переговорам и более позднему мирному порядку.

Однако переговоры между Украиной и Россией, считает глава немецкого МИД, находятся еще не на той стадии, которая позволяет предполагать, что прорыв близок, передает ТАСС.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду на то, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, прошедшие в Турции переговоры показали, что путь к заключению мира возможен. Однако важно понимать, что даже согласование договоренностей не означает их непосредственного исполнения со стороны Украины.