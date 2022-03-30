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Минобороны рассказало о преступлениях «летучих эскадронов смерти» в Харькове

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Минобороны рассказало о преступлениях «летучих эскадронов смерти» в Харькове
Фото: depositphotos

Украинские националисты организовали «летучие эскадроны смерти» в Харькове и запугивают жителей. Об этом в среду, 30 марта, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Террористы националистических батальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в «бандермобили», разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам, — рассказал он.

Также националисты продолжают размещать военную технику в жилых кварталах и прикрываться мирными горожанами, заявил генерал.

Он отметил, что боевики руководствуются приказом из Киева использовать любое нужное им имущество и технику населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при недовольстве хозяев расстреливать их на месте. Мизинцев добавил, что харьковчане находятся у радикалов в заложниках и не могут выехать по гуманитарным коридорам, так как их машины обстреливают.

Генерал подчеркнул, что для спасения жителей города необходимо принять незамедлительные решения по стабилизации гуманитарной обстановки. Он обратился к руководителям ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций с просьбой принудить украинские власти к выполнению гуманитарных обязательств, передает РИА Новости.

30 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают в заложниках 4,5 миллиона человек. Кроме того, подчеркнул Мизинцев, в заложниках также удерживаются 6476 человек из 19 иностранных стран.

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