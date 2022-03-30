Минобороны заявило об удержании нацистами 4,5 миллиона человек на Украине

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают в заложниках 4,5 миллиона человек. Об этом он сообщил в среду, 30 марта.

— Укронационалисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, — заявил он.

Кроме того, подчеркнул Мизинцев, в заложниках также удерживаются 6476 человек из 19 иностранных государств. Также в украинских портах заблокировано более 60 иностранных судов, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Минобороны России приняло решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский позднее уточнил, что деэскалация направлений не означает прекращения огня.

Несогласие с этим решением выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, российским войскам необходимо взять Киев. Чеченские бойцы, добавил он, могли бы сами войти в столицу Украины и «навести порядок».