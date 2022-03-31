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Чавушоглу: У Турции не будет проблем с поставками газа из России

Араз Салехов

В мире
Чавушоглу: У Турции не будет проблем с поставками газа из России
Фото: Unsplash

У Турецкой Республики не будет проблем с поставками российского газа, поскольку Анкара не участвовала в санкциях против России. Об этом в четверг, 31 марта, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

— Проблем с поставками не будет, так как мы не вводили санкции. Мы закупаем у России 40 процентов требуемого нам газа, — рассказал турецкий министр иностранных дел.

Также Чавушоглу отметил, что Турция не сможет полностью отказаться от российских природных ресурсов в краткосрочной перспективе, сообщает ТАСС.

Турецкий дипломат заявил, что позиции Российской Федерации и Украины сблизились после переговоров в Стамбуле.

Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился днем 29 марта в Турецкой Республике. Встреча проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и продлилась более трех часов.

Помимо этого, стало известно, что в прошлом году товарооборот Москвы и Турции превысил 14,8 миллиарда долларов, что на 66,7 процента больше аналогичного показателя за 2020 год. Заммэра столицы Владимир Ефимов назвал Турцию крупным партнером России в экономике и торговле.

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