Победителей конкурса памяти Василия Ланового наградили в Музее Победы

Фото: Музей Победы

30 марта в Зале Полководцев Музея Победы состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Пробуждая сердца», посвященного памяти Василия Ланового. Об этом сообщает пресс-служба музея.

На конкурс, организатором которого выступило движение «Бессмертный полк России», поступило свыше 10 тысяч заявок более чем из 20 стран мира. В числе победителей оказались более 20 авторов лучших конкурсных работ.

Гостей мероприятия поприветствовала вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко, которая прочла стихотворение Александра Блока «Россия».

Награды победителям вручали звезды кино и эстрады. Победители награждались за творческие постановки, выразительное чтение, стихи собственного сочинения, эссе. Кроме того, были отмечены лауреаты в номинации «Стихи о Василии Лановом собственного сочинения». Гостей мероприятия ждала большая концертная программа, включавшая вступления Дмитрия Певцова, Михаила Ножкина, Сергея Войтенко, Марины Девятовой, Родиона Газманова, Анастасии Макеевой и других. Также для зрителей выступили Большой детский хор имени В. С. Попова, арт-проект «Опера-драйв» и группа «Гармонь-драйв». Концерт провел Евгений Кунгуров.

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Во время концерта в рамках конкурса «Пробуждая сердца» потомкам фронтовика Бато Бурлова торжественно вручили боевой орден их предка.