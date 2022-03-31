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Эксперт рассказал, как проходит процесс импортозамещения в России

Ирина Игнатенко

Экономика
Эксперт рассказал, как проходит процесс импортозамещения в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Президент Национального союза экспортеров Илья Семин рассказал, как в России ведется процесс импортозамещения. Он отметил, что в стране уже строятся несколько заводов по производству бумаги, развиваются химические предприятия, а также расширяются производства медикаментов и товаров для медицины.

Он отметил, что необходимо сохранить привилегированность тех инвесторов, которые в настоящее время вложились в импортозамещение.

— Западные компании, которые уходят, они вернутся. И конкурировать с ними будет сложно. Потому что они всегда пользовались особым положением. И здесь надо поддержать отечественного производителя, — сказал эксперт в комментарии ФАН.

По его словам, российская финансовая система перестраивается под новые реалии. Принимаются выверенные решения, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность и поддержать развитие экономики импортозамещения.

Он добавил, что в настоящее время наблюдается процесс укрепления рубля. По мнению Семина, во всем экспорте надо переходить на расчеты в рублях.

В среду, 30 марта, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили вопрос оплаты российского газа рублями. Лидер Германии отметил, что ФРГ в любом случае планирует оплачивать российский газ в евро или долларах.

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