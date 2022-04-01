Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные школы искусств начнут прием детей с 15 апреля

Араз Салехов

Город
Столичные школы искусств начнут прием детей с 15 апреля
Фото: Анна Быкова

В московских школах искусств объявили о начале приема детей с 15 апреля. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили на сайте мэра Москвы.

Уточняется, что на данном этапе в столице действует 151 организация подобной направленности. В ходе обучения дети изучат сферы культуры и искусства. Также в школах искусств возможно обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим программам.

Приемная кампания продлится с 15 апреля по 15 июня 2022 года, говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с 1 апреля жители столицы смогут записать своих детей в первые классы московских школ. Заявления будут приниматься до 5 сентября. В первые классы московских школ принимаются дети, которым 1 сентября будущего учебного года будет не меньше шести с половиной лет и не больше восьми лет.

Помимо этого, в Московской области объявили о запуске портала для записи детей и взрослых в творческие кружки. В сервисе можно не только записаться на занятия, но и узнать, какие мероприятия проходят в домах культуры.

Читайте также:
Искусство Москва Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте