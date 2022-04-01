Столичные школы искусств начнут прием детей с 15 апреля

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В московских школах искусств объявили о начале приема детей с 15 апреля. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили на сайте мэра Москвы.

Уточняется, что на данном этапе в столице действует 151 организация подобной направленности. В ходе обучения дети изучат сферы культуры и искусства. Также в школах искусств возможно обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим программам.

Приемная кампания продлится с 15 апреля по 15 июня 2022 года, говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с 1 апреля жители столицы смогут записать своих детей в первые классы московских школ. Заявления будут приниматься до 5 сентября. В первые классы московских школ принимаются дети, которым 1 сентября будущего учебного года будет не меньше шести с половиной лет и не больше восьми лет.

Помимо этого, в Московской области объявили о запуске портала для записи детей и взрослых в творческие кружки. В сервисе можно не только записаться на занятия, но и узнать, какие мероприятия проходят в домах культуры.