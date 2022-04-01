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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Люберцах

Елена Самойлова

Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Люберцах
Фото: Depositphotos
Россия, Московская область, городской округ Люберцы, М-5 Урал, 23-й километр Карта всех событий

По факту ДТП в Люберцах, в котором погиб один человек и пятеро пострадали, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Представитель ведомства уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»

Напомним, на 23-м километре трассы М5 «Урал» маршрутное такси ГАЗ, двигаясь в сторону области, совершило наезд на ограждение с последующим опрокидыванием транспортного средства. В салоне на тот момент находилось 18 пассажиров. Пятеро из них пострадали, один человек погиб.

Также сообщалось, что подмосковная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств данного ДТП.

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