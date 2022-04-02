Министр культуры РФ выразила соболезнования родным и близким Яковлевой

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким скончавшейся в возрасте 64 лет актрисы Александры Яковлевой. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— С прискорбием узнала, что ушла из жизни Александра Евгеньевна Яковлева — выдающаяся актриса, режиссер, общественно-политический деятель. <...> Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память, — говорится в сообщении.

Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни. Об этом сообщил кинорежиссер Николай Лебедев. По его словам, актриса болела, о чем объявляла публично.

До этого сообщалось, что актриса долгое время боролась с раком груди. По данным СМИ, актриса прошла 20 курсов терапии.

Актриса родилась в Калининграде 2 июля 1957 года. Настоящая фамилия звезды — Иванес, однако широкой публике она была известна под фамилией Яковлева, которую взяла от своего деда. В 1978 году актриса выпустилась из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии и начала карьеру в большом кино.