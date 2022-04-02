Польша признала эффективность действий российских властей по стабилизации рынка

Фото: Pixabay

Правительстве Польши признало, что руководство России выбирает эффективные методы в борьбе с санкциями, что позволяет укрепить курс рубля. Об этом в субботу, 2 апреля, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Он отметил, что на данном этапе российская национальная валюта по сути вернулась к уровню до начала военной спецоперации на территории Украины.

— Это показывает, что предпринимаемые Владимиром Путиным действия, касающиеся стабилизации финансового рынка в России, к сожалению, оказываются эффективными, — цитирует Мюллера РИА Новости.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкционные меры, которые были введены Западом в отношении России, не действуют. Он добавил, что его слова подтверждает укрепляющаяся российская валюта.

В четверг, 31 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые западные страны уже устали от санкций против России. Однако он отметил, что Польша в список таких государств не входит, поскольку Варшава до сих пор заявляет о важности давления на РФ.