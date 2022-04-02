Политолог раскрыл скрытый смысл высказывания премьер-министра Польши о санкциях

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции в отношении России не работают. Однако данное высказывание польского политика имеет скрытый подтекст. Об этом в субботу, 2 апреля, «ВМ» заявил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

— Подозреваю, что это сказано для того, чтобы предложить какой-то набор более жестких экономических санкций или же попросить НАТО все-таки вмешаться в военную операцию. Поляки спят и видят свои войска на Западной Украине — у них мечта такая, — рассказал эксперт.

Помимо этого, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил об эффективности действий российских властей по укреплению курса рубля. По его словам, на данном этапе российская национальная валюта, по сути, вернулась к уровню до начала военной спецоперации на территории Украины.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые страны Запада устали от санкций против России. Однако Польша в этот список не входит, заявил дипломат. По его словам, Варшава стала одной из первых, кто захотел оказать на Москву как можно большее давление.