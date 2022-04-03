«Власти закрывали на это глаза»: Песков назвал самое страшное, что было на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что самое страшное, что было на Украине — это присутствие националистов во власти. Он считает, что эти люди долгие годы были абсолютно свободны.

— На протяжении многих лет действительно нацисты были абсолютно свободны от какого-либо давления, от преследования, делали, что хотели. Эта зараза стала расползаться по всей стране. Власти закрывали на это глаза. И мало того, что закрывали — представители этих самых националистических элементов были во власти. Вот это самое страшное, — сказал пресс-секретарь в субботу, 2 апреля, в интервью каналу «Беларусь 1».

Песков выразил надежду на то, что рано или поздно все националистические идеи запретят на Украине.

В этом же интервью Дмитрий Песков назвал главные цели военной спецоперации на Украине. Одна из целей — это спасение Луганской и Донецкой народных республик, а также восстановление их государственности в границах 2014 года.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на по защите Донбасса. Российский лидер отметил, что данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине. По его словам, в планы России не входит оккупация украинского государства, а лишь его демилитаризация.